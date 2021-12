Volley, SuperLega: Perugia e Modena pronte ad approfittare dell’assenza delle altre big impegnate nel Mondiale per Club (Di venerdì 3 dicembre 2021) Domani torna la SuperLega di Volley maschile 2021/22 con la decima giornata del girone d’andata. Le partite in programma nel weekend saranno solo quattro, invece delle canoniche sei, poichè i match Trento – Piacenza e Civitanova – Taranto sono stati già giocati il 18 novembre. L’anticipo dei due match è stato dovuto alla presenza dell’Itas e della Lube al Mondiale per Club che si terrà in Brasile a partire dal 7 dicembre. Nonostante l’assenza di due delle big del campionato, il turno di SuperLega si presenta comunque come molto interessante, soprattutto in chiave classifica. La Sir Safety Conad Perugia ha infatti la possibilità di accorciare sulla capolista Civitanova che avrà comunque due partite giocate in più. Gli umbri dovranno vedersela con una ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Domani torna ladimaschile 2021/22 con la decima giornata del girone d’andata. Le partite in programma nel weekend saranno solo quattro, invececanoniche sei, poichè i match Trento – Piacenza e Civitanova – Taranto sono stati già giocati il 18 novembre. L’anticipo dei due match è stato dovuto alla presenza dell’Itas e della Lube alperche si terrà in Brasile a partire dal 7 dicembre. Nonostante l’assenza di duebig del campionato, il turno disi presenta comunque come molto interessante, soprattutto in chiave classifica. La Sir Safety Conadha infatti la possibilità di accorciare sulla capolista Civitanova che avrà comunque due partite giocate in più. Gli umbri dovranno vedersela con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Volley Superlega, Goi: 'Consar, ora pensa da grande squadra' ...una chiusura di andata che potrà e dovrà dire molto del futuro dei bizantini in questa Superlega. ...di mettere un po' più fieno in cascina nella lotta per la permanenza nel massimo campionato di volley.

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato finale 3 - 0): trionfo umbro! Nel campionato dsi SuperLega, le due squadre inseguono Civitanova ma rispetto alla Lube hanno ... Per il momento però ci concentriamo sulla diretta di Perugia Trento: la Champions League di volley ...

Volley Superlega, Goi: "Consar, ora pensa da grande squadra" Corriere Romagna Volley, SuperLega: Perugia e Modena pronte ad approfittare dell’assenza delle altre big impegnate nel Mondiale per Club Domani torna la Superlega di Volley maschile 2021/22 con la decima giornata del girone d'andata. Le partite in programma nel weekend saranno solo quattro, invece delle canoniche sei, poichè i match Tr ...

La Top Volley Cisterna si prepara alla sfida casalinga contro Modena La Top Volley Cisterna andrà in campo domenica 5 dicembre per la decima giornata del campionato di SuperLega, Alle 18 la sfida casalinga con la Leo Shoes PerkinElmer Modena.I ragazzi di coach Fabio So ...

