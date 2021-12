Volley femminile, Serie A1: inizia con Perugia la nuova era di Conegliano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una nuova era, che inizia pochi giorni prima di una delle fasi più importanti della stagione, per la capolista Imoco Conegliano che mercoledì ha perso l’imbattibilità dopo settantasei vittorie consecutive, maturate in due anni di partite senza sconfitta. Nella decima giornata di campionato le venete vogliono cercare di lasciare il campionato in tranquillità prima di affrontare l’avventura del Mondiale per Club. A Villorba sabato alle 18 arriva la Bartoccini Fortinfissi Perugia reduce dalla bruciante sconfitta di Urbino contro il Vallefoglia che ha messo nei guai la squadra umbra, ora penultima, nella parte bassa della classifica. Difficile pensare ad un risultato diverso dal successo delle venete che però dovranno dimostrare di non aver subito contraccolpi psicologici dopo il ko al tie break di Firenze. L’Igor ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unaera, chepochi giorni prima di una delle fasi più importanti della stagione, per la capolista Imocoche mercoledì ha perso l’imbattibilità dopo settantasei vittorie consecutive, maturate in due anni di partite senza sconfitta. Nella decima giornata di campionato le venete vogliono cercare di lasciare il campionato in tranquillità prima di affrontare l’avventura del Mondiale per Club. A Villorba sabato alle 18 arriva la Bartoccini Fortinfissireduce dalla bruciante sconfitta di Urbino contro il Vallefoglia che ha messo nei guai la squadra umbra, ora penultima, nella parte bassa della classifica. Difficile pensare ad un risultato diverso dal successo delle venete che però dovranno dimostrare di non aver subito contraccolpi psicologici dopo il ko al tie break di Firenze. L’Igor ...

