Volley | calendario 10^ giornata Superlega 2021 2022 | programma | orari e diretta tv

Il calendario della decima giornata di andata della Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Civitanova e Trento hanno già giocato le sfide contro Taranto e Piacenza rispettivamente per poter preparare al meglio il Mondiale per Club. Si svolgeranno dunque solo quattro partite nel fine settimana, con la sfida Verona-Ravenna ad aprire il sabato. Domenica 5 dicembre Perugia ospiterà Vibo Valentia, mentre Modena scenderà sul campo di Cisterna e infine Milano se la vedrà con Padova. Turno di riposo per la Vero Volley Monza. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. REGOLAMENTO Superlega 2021/2022:

