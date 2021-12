“Vogliamo il vaccino anti Covid adesso”, gruppetto senza prenotazione allontanato dall’ospedale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Vogliamo essere vaccinati”. “Non c’è possibilità di essere vaccinati prima di gennaio, ma Vogliamo vaccinarsi adesso” queste le pretese di un gruppetto di persone che si è presentato al centro vaccinale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo giovedì sera 2 dicembre. Le pretese si sono fatte più insistenti e il tono della voce più alto. Nella sala d’aspetto dell’auditorium Parenzan c’erano alcuni agenti delle forze dell’ordine che erano lì per farsi vaccinare e il personale per la sicurezza dell’ospedale che hanno persuaso il gruppetto a calmarsi e ad aspettare il proprio turno, in coda ai prenotati già presenti. Anche senza prenotazione, il personale medico dell’ospedale Papa Giovanni non rifiuta mai coloro che necessitano della prima dose del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo.essere vaccinati”. “Non c’è possibilità di essere vaccinati prima di gennaio, mavaccinarsi” queste le pretese di undi persone che si è presentato al centro vaccinale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo giovedì sera 2 dicembre. Le pretese si sono fatte più insistenti e il tono della voce più alto. Nella sala d’aspetto dell’auditorium Parenzan c’erano alcuni agenti delle forze dell’ordine che erano lì per farsi vaccinare e il personale per la sicurezza dell’ospedale che hanno persuaso ila calmarsi e ad aspettare il proprio turno, in coda ai prenotati già presenti. Anche, il personale medico dell’ospedale Papa Giovanni non rifiuta mai coloro che necessitano della prima dose del ...

Advertising

myrtamerlino : In Africa solo il 3% della popolazione ha accesso al #vaccino. Oggi è la #VarianteOmicron, domani quella di un altr… - borghi_claudio : @Alberto_zz0 @alfonsoliguor11 È questione che mi hanno sottoposto in tanti. Se uno non ha avuto reazioni avverse co… - Stefano63509560 : #vaccino #vaccinoobbligatorio #GreenPassrafforzato Vogliamo farle del male? Bisogna toccarli, nell'unica parte in c… - Tradecon1 : . @GiorgiaMeloni , noi vogliamo la chiarezza dei dati, cioè i morti da vaccino (tutti, compresi i casi in cui lo s… - AlvisiConci : RT @guidomarchello: Del no-vax di Biella che si è presentato con un braccio finto in silicone per farsi iniettare il vaccino, ne vogliamo p… -