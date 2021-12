Vodafone vuole la vetta e ci prova con offerte di buyback: ecco le ultime 2 nate a €7,99 (Di venerdì 3 dicembre 2021) A partire dalla giornata di ieri, due dicembre 2021, Vodafone ha deciso di attivare due nuove promozioni su altrettante tariffe mobile. Si tratta di due offerte facenti parte della gamma Vodafone Special e il costo è decisamente allettante, 7.99 euro al mese. Le due nuove offerte sono attivabili solamente nei negozi fisici, negli stori del gestore rosso, di conseguenza bisognerà recarsi sul posto per poter sottoscrivere il contratto. Inoltre, come scrive mondomobileweb, sono attivabili tramite codici gettoni interni denominati “offerte Special con Gettone“, e la loro disponibilità è limitata: chiunque fosse interessato dovrà quindi recarsi in tempi brevi in negozio. Vodafone PRESENTA LE NUOVE offerte BUBACK: DUE NUOVE TARIFFE A 7.99 EURO AL ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) A partire dalla giornata di ieri, due dicembre 2021,ha deciso di attivare due nuove promozioni su altrettante tariffe mobile. Si tratta di duefacenti parte della gammaSpecial e il costo è decisamente allettante, 7.99 euro al mese. Le due nuovesono attivabili solamente nei negozi fisici, negli stori del gestore rosso, di conseguenza bisognerà recarsi sul posto per poter sottoscrivere il contratto. Inoltre, come scrive mondomobileweb, sono attivabili tramite codici gettoni interni denominati “Special con Gettone“, e la loro disponibilità è limitata: chiunque fosse interessato dovrà quindi recarsi in tempi brevi in negozio.PRESENTA LE NUOVEBUBACK: DUE NUOVE TARIFFE A 7.99 EURO AL ...

Advertising

luigi_milesi : @SigfridoRanucci @ilfoglio_it @GuidoCrosetto bella trasmissione come al solito ieri. mi è piaciuto quando avete int… - ILSOB1LL4 : Pomeriggio libero, mi guarderò #AONJuventus . Ah no #Vodafone non vuole. #Vodafonedown #allornothingjuventus -