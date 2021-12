Vittorio Garrone compagno Antonella Clerici | che lavoro fa?

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.fa coppia fissa con la conduttrice ormai da diversi anni, scopriamo però di che cosa si occupa dal punto di vista professionale. La conduttrice proprio questa sera torna in onda con la nuova puntata della seconda stagione di The Voice Senior che la settimana scorsa è partita con grande successo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Garrone

LaNostraTv

Antonella Clerici fa una confessione privata: 'Nozze con? Non lo escludo' Antonella Clerici il 6 dicembre spegnerà 58 candeline ed in un'intervista su Gente ha voluto fare un piccolo bilancio non solo sulla sua vita professionale ma ...... BERTOLOTTI Kevin " TRAINA Gabriele SAN GIORGIO TORINO : LUCÀSANMAURO: PETRILLI Simone " ... NUCELLI Manuel " MORELLO Cristian "Oliver PINEROLO : ADORNETTO Simone " VALINOTTO Luca " ...Vittorio Garrone compagno Antonella Clerici, scopriamo però di che cosa si occupa dal punto di vista professionale.Antonella Clerici fa una confessione privata: "Nozze con Vittorio Garrone? Non lo escludo" Antonella Clerici il 6 dicembre spegnerà 58 candeline ed in ...