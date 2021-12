Visionary Bergamo | ripensare il territorio fra tecnologia e confronto

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Domani, 4 dicembre, dalle 9 alle 18, alla Fiera diva in scena il brainstorming collettivo in cui 500 under 35 si impegnano a pensare e a confrontarsi per suggerire futuri alternativi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Visionary Bergamo

L'Eco di Bergamo

Per questo il 4 dicembre anche io partecipo a2021. Ci vediamo lì". Questa è una delle tante storie che è possibile scoprire scannerizzando il QR - Code dei quattrocento volti ...Si apriranno venerdì primo ottobre le iscrizioni per il brainstorming collettivo di 9 ore guidato dall'intelligenza artificiale riservato agli under 35Domani, 4 dicembre, dalle 9 alle 18, alla Fiera di Bergamo va in scena il brainstorming collettivo in cui 500 under 35 si impegnano a pensare e a confrontarsi per suggerire futuri alternativi ...Appuntamento il 4 dicembre nei padiglioni di via Lunga per un brainstorming collettivo guidato dall’intelligenza artificiale ...