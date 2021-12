Violenza sulle donne | ministra Lamorgese | “Con le nuove norme ci sarà un aiuto economico già nella fase delle indagini”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Con lecontro laci“unimmediatamente“. Lo afferma il ministro dell’Interno Lucianain conferenza stampa spiegando che “abbiamo esteso a questa fattispecie quello già previsto in materia di estorsioni: lepotranno avere un terzo dell’indennizzo totale. Credo sia un grande passo avanti, è un grandealleche sono state oggetto di, che tante volte non denunciano perché si trovano in una condizione economica difficile” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... così la ministra della Giustizia Cartabia nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Ddl contro ladonne. / Palazzo Chigi... ha spiegato la Guardasigilli."Altri interventi fatti sono quellimisure cautelari coercitive per impedire, di fronte a segnali sottovalutati die maltrattamenti, e non permettere che ...suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari. Un apposito Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, ...Montano le critiche tra i giocatori e l'opinione pubblica per i comunicati ATP e ITF sulla questione Peng Shuai, e il CIO si schiera contro la WTA ...