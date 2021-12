Violenza sulle donne, il pacchetto di norme del governo: rafforzato uso del braccialetto elettronico; fermo per gli indiziati di minacce e lesioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un’ulteriore stretta per garantire un intervento tempestivo ed efficace per difendere le donne vittime di Violenza. E’ questo l’obiettivo del pacchetto di misure che sono sul tavolo del Consiglio dei ministri. Un articolato non ancora definito nei dettagli e oggetto di discussione anche in queste ore, almeno in alcuni suoi aspetti. Il testo si compone di 10 articoli, ma – secondo quanto viene riferito – non è ancora stabilito se sarà un dl o un ddl. Al provvedimento hanno lavorato in particolare le ministre dell’Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, insieme alle colleghe Gelmini, Carfagna, Bonetti e Stefani, ciascuna per il proprio ambito di competenza. “La gravità dei fatti chiamano le istituzioni a ripensare norme e procedure più adeguate, consapevoli che serve un approccio globale”, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un’ulteriore stretta per garantire un intervento tempestivo ed efficace per difendere levittime di. E’ questo l’obiettivo deldi misure che sono sul tavolo del Consiglio dei ministri. Un articolato non ancora definito nei dettagli e oggetto di discussione anche in queste ore, almeno in alcuni suoi aspetti. Il testo si compone di 10 articoli, ma – secondo quanto viene riferito – non è ancora stabilito se sarà un dl o un ddl. Al provvedimento hanno lavorato in particolare le ministre dell’Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, insieme alle colleghe Gelmini, Carfagna, Bonetti e Stefani, ciascuna per il proprio ambito di competenza. “La gravità dei fatti chiamano le istituzioni a ripensaree procedure più adeguate, consapevoli che serve un approccio globale”, aveva ...

Advertising

repubblica : Arresto subito e braccialetto elettronico. La stretta contro la violenza sulle donne [di Alessandra Ziniti] - acmilan : La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tut… - francescacheeks : La violenza sulle donne è un problema cronico e radicato che riguarda TUTTI, non solo l’ambito domestico e personal… - voltes48 : RT @AzzurraBarbuto: Il sindaco di Asti ha indossato la gonna per manifestare contro la violenza sulle donne. Giustamente, con la gonna il m… - Linchiesta_news : Serie BKT, Balata consegna il pallone rosso contro la violenza sulle donne a Greta Beccaglia -