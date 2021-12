Violenza sulle donne, il Cdm approva le nuove norme. Arriva stretta contro la violenza: cosa cambia ora (Di venerdì 3 dicembre 2021) È di questi minuti la notiza che il Consiglio dei Ministri ha deliberato a favore del nuovo disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il testo è stato elaborto dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erik Stefani, ed introduce nuove norme come ad esempio la possibilità ai magistrati di procedere d’ufficio in casi di violenza domestica. approvato il nuovo disegno di legge sulla violenza sulle donne Si tratta di un disegno di legge che prevede una maggiore tutela alle donne ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) È di questi minuti la notiza che il Consiglio dei Ministri ha deliberato a favore del nuovo disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica. Il testo è stato elaborto dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erik Stefani, ed introducecome ad esempio la possibilità ai magistrati di procedere d’ufficio in casi didomestica.to il nuovo disegno di legge sullaSi tratta di un disegno di legge che prevede una maggiore tutela alle...

repubblica : Arresto subito e braccialetto elettronico. La stretta contro la violenza sulle donne [di Alessandra Ziniti] - acmilan : La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tut… - francescacheeks : La violenza sulle donne è un problema cronico e radicato che riguarda TUTTI, non solo l’ambito domestico e personal… - ilpozzoparlante : RT @AzzurraBarbuto: Il sindaco di Asti ha indossato la gonna per manifestare contro la violenza sulle donne. Giustamente, con la gonna il m… - RevengeEmi : RT @AzzurraBarbuto: Se volete combattere la violenza sulle donne mettendo la gonna, vuol dire che non avete capito un fico secco. Ormai tut… -