Violenza su donne | Malpezzi | ' bene ddl governo | ora politica dia seguito'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, protezione, prevenzione e sostegno alle vittime delladi genere: misure importanti per arginare un fenomeno drammatico che sta assumendo proporzioni inaudite. Con il disegno di legge varato dalcontro ladi genere si fa un passo in avanti nella tutela delle. Un'impostazione culturale nella quale non possiamo non riconoscerci tutti al di là di ogni schieramento. Lanon è un problema privato delle". Così la presidente dei senatori del Pd Simona. "Le cronache quasi quotidiane ci riportano l'urgenza di interventi che prevedano ulteriori limitazioni per gli uomini e misure di contrasto, rafforzando l'utilizzo dei braccialetti elettronici o anche il fermo nei casi di gravi ...

Il ddl contro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica arrivato stamattina, 3 dicembre, in Consiglio dei ministri ha avuto il via libera . Nel pacchetto di nuove norme ci sono parecchie novità che portano le firme della ..."C'è la possibilità di applicare il fermo di fronte a forti indizi di reati che possono costituire un pericolo per le", continua. .Roma, 3 dic. "Sicurezza, protezione, prevenzione e sostegno alle vittime della violenza di genere: misure importanti per arginare un fenomeno drammatico che sta ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.“Il ddl certifica l’impegno di tutto il governo con ...