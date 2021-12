Violenza su donne: Draghi in prima fila conferenza ministre, 'no foto, momento vostro' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, inatteso, spunta alla conferenza stampa tenuta dalle ministre del suo governo per raccontare la nuova stretta volta ad arginare la Violenza sulle donne, soprattutto quella che si consuma tra le pareti di casa. Siede in prima fila, ascolta attento. Al termine della conferenza stampa, la portavoce del presidente del Consiglio, Paola Ansuini, chiede alle ministre una foto che le ritragga tutte insieme, in una giornata importante per la lotta alla Violenza di genere. Qualcuna chiede a Draghi di unirsi allo scatto, ma lui deciso rifiuta: "no, no, per me niente foto, è un momento vostro". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il premier Mario, inatteso, spunta allastampa tenuta dalledel suo governo per raccontare la nuova stretta volta ad arginare lasulle, soprattutto quella che si consuma tra le pareti di casa. Siede in, ascolta attento. Al termine dellastampa, la portavoce del presidente del Consiglio, Paola Ansuini, chiede alleunache le ritragga tutte insieme, in una giornata importante per la lotta alladi genere. Qualcuna chiede adi unirsi allo scatto, ma lui deciso rifiuta: "no, no, per me niente, è un". ...

