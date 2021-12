Violenza su donne, Cartabia: “Subito fermo se ci sono indizi di pericolo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei ministri “contiene un ventaglio di misure che hanno un duplice obiettivo: rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Forse la misura più forte che compete al ministero della Giustizia è quella di applicare il fermo di fronte a indizi che facciano sospettare un pericolo per l’incolumità o la vita delle donne”, ha spiegato. “Si tratta dell”estensione di uno strumento che prima non era previsto per questi casi, una misura precautelare data direttamente in mano al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei ministri “contiene un ventaglio di misure che hanno un duplice obiettivo: rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione delle”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Forse la misura più forte che compete al ministero della Giustizia è quella di applicare ildi fronte ache facciano sospettare unper l’incolumità o la vita delle”, ha spiegato. “Si tratta dell”estensione di uno strumento che prima non era previsto per questi casi, una misura precautelare data direttamente in mano al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

