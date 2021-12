Violenza contro le donne, braccialetto agli stalker. E l’Onu condanna le molestie digitali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal Consiglio dei ministri, oggi 3 dicembre, il via libera al disegno di legge per contrastare la Violenza sulle donne. Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti (Famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mara Carfagna (Sud), Maria Stella Gelmini (Autonomie) e Erika Stefani (Disabilità). Il ddl giunge una settimana dopo il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella Giornata contro la Violenza sulle donne. Fermo di polizia, nuove regole Tra le novità a favore delle donne alcune ipotesi normative di rilievo. Nel testo si delinea la possibilità che il fermo di polizia per gli aggressori avvenga “anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza“. Ovvero in caso di “grave e imminente il pericolo che la persona indiziata ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal Consiglio dei ministri, oggi 3 dicembre, il via libera al disegno di legge per contrastare lasulle. Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti (Famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mara Carfagna (Sud), Maria Stella Gelmini (Autonomie) e Erika Stefani (Disabilità). Il ddl giunge una settimana dopo il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella Giornatalasulle. Fermo di polizia, nuove regole Tra le novità a favore dellealcune ipotesi normative di rilievo. Nel testo si delinea la possibilità che il fermo di polizia per gli aggressori avvenga “anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza“. Ovvero in caso di “grave e imminente il pericolo che la persona indiziata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Cdm al disegno di legge sulla violenza contro le donne. Per alcuni dei reati, in particolare… - marcocappato : 'Mario' subisce da 14 mesi la violenza dell'imposizione, contro la legge, di una condizione di sofferenza insopport… - ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - marin_cdm : RT @AzzurraBarbuto: Usano un linguaggio violento e discriminatorio, diffondono odio, pregiudizi, dunque cattiva informazione, fomentano rab… - Cifra111 : RT @jacopo_iacoboni: Il discorso d’addio di Angela Merkel è una lunga apologia della democrazia, contro la disinformazione, il cospirazioni… -