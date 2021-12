Villar annuncia | “Tampone negativo | finalmente a Trigoria Domani Roma-Inter”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Mourinho in vista della gara contro l’diritrova Gonzalo. Il centrocampista spagnolo è guarito dal Covid e lo hato su Instagram: “, direzionecon la squadra. Ciao Covid,”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

siamo_la_Roma : ?? Calvario finito per #Villar ?? Lo spagnolo è risultato negativo al #Covid19 ?? Ci sarà contro l'#Inter - VoceGiallorossa : ? Villar annuncia: 'Tampone negativo! Domani Roma-Inter' #ASRoma

L'incontro sulla carta non si annuncia dei più facili per entrambe le squadre: servirà la massima ... L'annuncio del centrocampista spagnolo sui social Calvario finito per Gonzalo Villar: dopo essere risultato positivo al Covid-19 alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, il giocatore gi ...