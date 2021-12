VIDEO – Tea Siano: “A Salerno rete di supporto per il 43% delle famiglie con disabilità” (Di venerdì 3 dicembre 2021) 3 dicembre: la giornata della sensibilizzazione verso il tema della disabilità è vissuta in modo molto sentito e partecipato all’interno della Onmic. La Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili è da oltre mezzo secolo impegnata nel sociale. Il 3 dicembre ha organizzato una serie di iniziative, tra le quali alcuni seminari di approfondimento e riunioni operative. Il tema è molto caro all’avvocato Tea Siano che con il movimento ‘Salerno con Voi’ ne ha fatto punto qualificante della proposta politica. Impegno che ha prodotto l’elezione in Consiglio comunale. A fine giornata, dice: “È un problema che conosciamo in ogni sua piega. Un aspetto riguarda la rete relazionale e di supporto. Essa è presente, in città, a beneficio di solo il 43% delle famiglie al cui ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 3 dicembre 2021) 3 dicembre: la giornata della sensibilizzazione verso il tema dellaè vissuta in modo molto sentito e partecipato all’interno della Onmic. La Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili è da oltre mezzo secolo impegnata nel sociale. Il 3 dicembre ha organizzato una serie di iniziative, tra le quali alcuni seminari di approfondimento e riunioni operative. Il tema è molto caro all’avvocato Teache con il movimento ‘con Voi’ ne ha fatto punto qualificante della proposta politica. Impegno che ha prodotto l’elezione in Consiglio comunale. A fine giornata, dice: “È un problema che conosciamo in ogni sua piega. Un aspetto riguarda larelazionale e di. Essa è presente, in città, a beneficio di solo il 43%al cui ...

