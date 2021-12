VIDEO Donnarumma, Gigio è il miglior portiere al mondo? Ancelotti ha un’altra idea (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la vittoria sull'Athletic Bilbao, l'allenatore del Real Madrid esalta le doti del suo portiere Thibaut Courtois, paragonato ai grandi del ruolo Leggi su mediagol (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la vittoria sull'Athletic Bilbao, l'allenatore del Real Madrid esalta le doti del suoThibaut Courtois, paragonato ai grandi del ruolo

Advertising

francefootball : Gianluigi Donnarumma on the red carpet! #ballondor - Mediagol : VIDEO, da Haaland a Donnarumma: ecco i nomi sbagliati più spesso su Google - cenciokcab : RT @tuskatore: Donnarumma vs Juventus (2018 Coppa Italia Final) - tuskatore : Donnarumma vs Juventus (2018 Coppa Italia Final) - Esportsbcn1 : RT @francefootball: Gianluigi Donnarumma on the red carpet! #ballondor -