Viaggi al caldo per le vacanze di Natale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una vacanza diversa, un’alternativa alla solita settimana bianca o a qualche gita al freddo durante le Feste. Per chi vuole scappare dall’inverno delle nostre latitudini, una meta calda è l’ideale per rilassarsi e divertirsi, sfoggiando panama e costume da bagno. Un Natale insolito, a colori, quelli vividi dell’oceano Atlantico alle Canarie, della variopinta barriera corallina del Mar Rosso, o della sabbia dorata che scintilla bollente sotto il sole tropicale a Mauritius o alle Maldive, oppure in qualche eden caraibico come Santo Domingo, dove al collo si indossano collane di ibischi e non sciarpe pesanti. Quest’anno, anzichè sotto il vischio, vi potrete scambiare baci e abbracci sotto i palmeti carichi di cocchi e se non sapete dove orientare la bussola, lasciatevi tentare da qualche proposta: sotto l’albero ci sono tanti diversi pacchetti Viaggio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una vacanza diversa, un’alternativa alla solita settimana bianca o a qualche gita al freddo durante le Feste. Per chi vuole scappare dall’inverno delle nostre latitudini, una meta calda è l’ideale per rilassarsi e divertirsi, sfoggiando panama e costume da bagno. Uninsolito, a colori, quelli vividi dell’oceano Atlantico alle Canarie, della variopinta barriera corallina del Mar Rosso, o della sabbia dorata che scintilla bollente sotto il sole tropicale a Mauritius o alle Maldive, oppure in qualche eden caraibico come Santo Domingo, dove al collo si indossano collane di ibischi e non sciarpe pesanti. Quest’anno, anzichè sotto il vischio, vi potrete scambiare baci e abbracci sotto i palmeti carichi di cocchi e se non sapete dove orientare la bussola, lasciatevi tentare da qualche proposta: sotto l’albero ci sono tanti diversi pacchettio, ...

