Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 15:30 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viabilità DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 15:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN STUDIO MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI SIAMO IN LOCALITA’ DI ALBANO CHIUSA MOMENTANEAMENTE A CAUSA DI DANNEGGIAMENTO DELLO SPARTITRAFFICO ALL’INTERNO DELLA PRIMA GALLERIA IN DIREZIONE DI VELLETRI SUL POSTO PERSONALE DI ASTRAL PER IL RIPRISTINO PASSIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA LABARO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E APPIA PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA VEICOLI CI SONO CODE ALTEZZA PORTONACCIO PER IL TRASPORTO SU FERRO NODO DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)DEL 3 DICEMBREORE 15:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN STUDIO MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI SIAMO IN LOCALITA’ DI ALBANO CHIUSA MOMENTANEAMENTE A CAUSA DI DANNEGGIAMENTO DELLO SPARTITRAFFICO ALL’INTERNO DELLA PRIMA GALLERIA IN DIREZIONE DI VELLETRI SUL POSTO PERSONALE DI ASTRAL PER IL RIPRISTINO PASSIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA LABARO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E APPIA PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA VEICOLI CI SONO CODE ALTEZZA PORTONACCIO PER IL TRASPORTO SU FERRO NODO DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, riapre il Ponte dell'Industria: ecco quando Lo rende noto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri . " Entro 10 giorni " ha aggiunto il Sindaco - ...possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità del ...

'Riapre il Ponte dell'Industria', per Gualtieri auto in transito fra 10 giorni
Lo rende noto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Entro 10 giorni " ha aggiunto il Sindaco - ...sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità ...

