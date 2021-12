«Vi racconto il mio Nobel»: Gurnah su «la Lettura» oggi già nell’App (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel nuovo numero da sabato 4 in anteprima digitale e da domenica 5 in edicola, l’intervista allo scrittore premiato a Stoccolma e l’anno d’oro della letteratura africana. Extra digitale: l’ìincipit di Ben Okri Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel nuovo numero da sabato 4 in anteprima digitale e da domenica 5 in edicola, l’intervista allo scrittore premiato a Stoccolma e l’anno d’oro della letteratura africana. Extra digitale: l’ìincipit di Ben Okri

Advertising

dariofrance : A #Torpignattara per l’apertura della #BibliotecaDelgado. Una iniziativa bellissima dei ragazzi di @lacitta_ideale… - heather_parisi : Ho origini italiane, mio marito e i miei 4 figli hanno cittadinanza italiana, ho parenti e amici Italiani e in Ital… - visitorcity : RT @dariofrance: A #Torpignattara per l’apertura della #BibliotecaDelgado. Una iniziativa bellissima dei ragazzi di @lacitta_ideale ispirat… - brownbarrycute_ : RT @erounospaccato: bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e come ogni lunedì e venerdì anche ogg… - Ale_Fabb : È online il mio racconto su quanto accaduto mercoledì notte coi 3 peofughi siriani al confine, VIDEO all'interno, e… -