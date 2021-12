Verissimo | Paola Ferrari | “Mia mamma soffriva di gravi problemi mentali”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La prossima puntata di, in onda sabato 4 dicembre, vedrà protagonista. La giornalista non ha bisogno di presentazioni, una donna bellissima e dal carattere forte e determinato che, proprio grazie a queste qualità, è riuscita nel tempo a costruire una carriera importante. Impresa non così scontata in un mondo, quello del giornalismo sportivo, dominato dagli uomini. Ma l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin apre uno spiraglio su un altro aspetto della sua vita, intenso e drammatico, che l’ha profondamente segnata. La malattia mentale della madre “Ho vissuto un incubo”, così esordiscenell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di. La giornalista ci regala un autoritratto inedito, in cui svela dei dettagli a dir poco ...

"Per questo me ne sono dovuta andare di casa quando avevo solo sedici anni" Nella puntata di "" in onda il 4 dicembre,Ferrari ha raccontato alcuni dettagli impressionanti sulla sua ...E tra i tanti ospiti che intervisterà Silvia Toffanin aci sarà ancheFerrari . Proprio poco fa sono uscite le anticipazioni disu ciò che ha detto la popolare giornalista ...Non è la seduzione a rendere credibili in questo lavoro”. La giornalista, ospite a Verissimo, risponde a una domanda sulla conduttrice: "La storia con Can Yaman? L'anticipazione. Paola… Leggi ...In una recente intervista rilasciata al talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin ... In particolar modo, Paola Ferrari ha ammesso di non aver mai creduto in questa relazione.