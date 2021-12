Venezia, parla il sindaco: «Progetto solido. Che intuizione prendere giovani talenti» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sindaco di Venezia Brugnaro ha parlato dell’ottima prima parte di stagione della squadra lagunare Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ottima prima parte di stagione della squadra lagunare allenata da Zanetti. EFFETTO Venezia – «Considerando che sono il sindaco un gran bell’effetto. Ho cercato di aiutare questa proprietà nel miglior modo possibile. Perché c’è gente in gamba, Niederauer in primis, c’è una struttura di altissimo livello e non parlo solamente del tecnico Zanetti a cui vanno fatti i complimenti. Il Venezia è in linea con quello che stiamo facendo nello sport. Sono orgoglioso che sia diventato un caso da segnalare». CALCIATORI giovani – «Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) IldiBrugnaro hato dell’ottima prima parte di stagione della squadra lagunare Luigi Brugnaro,di, in una intervista a La Gazzetta dello Sport hato dell’ottima prima parte di stagione della squadra lagunare allenata da Zanetti. EFFETTO– «Considerando che sono ilun gran bell’effetto. Ho cercato di aiutare questa proprietà nel miglior modo possibile. Perché c’è gente in gamba, Niederauer in primis, c’è una struttura di altissimo livello e non parlo solamente del tecnico Zanetti a cui vanno fatti i complimenti. Ilè in linea con quello che stiamo facendo nello sport. Sono orgoglioso che sia diventato un caso da segnalare». CALCIATORI– «Il ...

Advertising

sportli26181512 : Brugnaro sindaco e tifoso: 'Questo Venezia è una grande realtà': Brugnaro sindaco e tifoso: 'Questo Venezia è una g… - Rickyrickyric89 : @mayoraltitolare Col Venezia i primi 10 minuti della ripresa hai 3 occasioni per chiuderla, fai il 3-1 e non se ne parla più - gasci8 : @OctavianZaki @3dc8 @Luna_di_Venezia Per carità, non si contesta questo rt. Che poi chi lo conosce Renatino o i rit… - ale_rasch : @AliprandiJacopo Jacopo. Servono i giocatori. Veri. Con questi facciamo qs torneo. Io piu' di tifarla e sostenerla… - Matteofxxx : RT @LaBudenovka: #Puzzer è un duro. O parla direttamente con Guterres o con Draghi o col Papa o con Von de Leyen o con Biden o con Xi Jinp… -