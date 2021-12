Venduta a 9 anni dal padre per sfamare la famiglia in Afghanistan, Parwana ora è al sicuro (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata portata in salvo la piccola Parwana Malik, la bambina di 9 anni Venduta dal padre a un uomo di 55 anni in Afghanistan per sfamare il resto della sua famiglia. La sua è una delle tante storie di disperazione che arrivano... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata portata in salvo la piccolaMalik, la bambina di 9dala un uomo di 55inperil resto della sua. La sua è una delle tante storie di disperazione che arrivano...

Advertising

mbriotti : Io l’avevo detto che contro i sortilegi nulla si può… #alitalia andava venduta anni fa ad Air France o chiusa. Se u… - annak65649009 : @HAL9MILA Che se onestamente se ne parlasse… invece no, stigmatizzano “gli altri” (a cui viene venduta). Ricordo a… - Rob_Clifford_ : #5SOS 10 anni di quei 4 cretini per cui mi sono venduta un rene e a cui ho dedicato un tatuaggio, quelli che mi han… - Marco79629485 : @FlaviaNigra Non più Unieuro è stata venduta agli inglesi, successivamente ha fondato una catena di distribuzione… - guido_porta : @AlfeoDr @RitaVetgnano @GiuseppeConteIT Le rispondo per punti: 1.Una mia azienda l'ho avuta per anni, poi l'ho vend… -