Variante Omicron: sintomi lievi e severi, cosa dice Oms (Di sabato 4 dicembre 2021) La Variante Omicron sembra “molto contagiosa”. I sintomi lievi non devono illudere. Bisogna essere “preparati e attenti, ma niente panico”. L’Oms raccoglie dati e elementi sulla Variante Omicron: non c’è ancora un quadro delineato nei dettagli, ma l’identikit dell’ultima minaccia comincia a prendere forma. “In base ai primi report, a cominciare da quelli della provincia del Gauteng” in Sudafrica “dove è stata individuata, riteniamo che sia molto trasmissibile. Il Sudafrica ha registrato un rapidissimo incremento del numero dei contagi”, fino ai 16.000 delle ultime 24 ore. “Stanno raddoppiando giorno per giorno e questo lascia pensare che il virus sia estremamente trasmissibile”, dice la professoressa Soumya Swaminathan, la scienziata numero 1 dell’Oms, partecipando ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Lasembra “molto contagiosa”. Inon devono illudere. Bisogna essere “preparati e attenti, ma niente panico”. L’Oms raccoglie dati e elementi sulla: non c’è ancora un quadro delineato nei dettagli, ma l’identikit dell’ultima minaccia comincia a prendere forma. “In base ai primi report, a cominciare da quelli della provincia del Gauteng” in Sudafrica “dove è stata individuata, riteniamo che sia molto trasmissibile. Il Sudafrica ha registrato un rapidissimo incremento del numero dei contagi”, fino ai 16.000 delle ultime 24 ore. “Stanno raddoppiando giorno per giorno e questo lascia pensare che il virus sia estremamente trasmissibile”,la professoressa Soumya Swaminathan, la scienziata numero 1 dell’Oms, partecipando ...

