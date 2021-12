Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid anche moglie e figli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Omicron arriva anche in Veneto. La Variante è stata sequenziata nel materiale genetico di un 40enne vicentino, che al momento non ha particolari problemi. Lo ha reso noto in serata il governatore Luca Zaia, a margine della presentazione del suo libro ‘Ragioniamoci sopra’. Sono risultati Positivi al Covid anche la moglie e uno dei due figli dell’uomo. Il sequenziamento di questi ultimi è ancora in corso, ma al momento risultano con una sintomatologia ridotta. Sono in quarantena. La scoperta si deve ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – IZS, uno dei centri di referenza nazionale per i sequenziamenti. L’uomo contagiato, ha riferito Zaia, è residente nel vicentino ed era rientrato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)arrivain. Laè stata sequenziata nel materiale genetico di unvicentino, che al momento non ha particolari problemi. Lo ha reso noto in serata il governatore Luca Zaia, a margine della presentazione del suo libro ‘Ragioniamoci sopra’. Sono risultatiallae uno dei duedell’uomo. Il sequenziamento di questi ultimi è ancora in corso, ma al momento risultano con una sintomatologia ridotta. Sono in quarantena. La scoperta si deve ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – IZS, uno dei centri di referenza nazionale per i sequenziamenti. L’uomo contagiato, ha riferito Zaia, è residente nel vicentino ed erada ...

