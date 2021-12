Variante Omicron in Italia, Locatelli (Cts): “Solo 7 casi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Variante covid in Italia, “a oggi, in questo momento, ci sono sette casi. E tutti riconducibili al caso noto che sostanzialmente ha ingenerato sei ulteriori casi familiari”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto al ‘Live in Courmayeur’ organizzato da SkyTg24. “Al momento fortunatamente – ha proseguito riferendosi a Omicron – non c’è una diffusione nel Paese, in Italia è ancora predominante la Delta”, ha riferito ancora. “In Sudafrica la Omicron – spiega – ha preso il sopravvento sulla Delta e ha incrementato la percentuale di contagi. Ha maggior potere contagiante, ma ciò non significa maggior potere di provocare patologia grave e non vuol dire che eluderà i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021)covid in, “a oggi, in questo momento, ci sono sette. E tutti riconducibili al caso noto che sostanzialmente ha ingenerato sei ulteriorifamiliari”. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto al ‘Live in Courmayeur’ organizzato da SkyTg24. “Al momento fortunatamente – ha proseguito riferendosi a– non c’è una diffusione nel Paese, inè ancora predominante la Delta”, ha riferito ancora. “In Sudafrica la– spiega – ha preso il sopravvento sulla Delta e ha incrementato la percentuale di contagi. Ha maggior potere contagiante, ma ciò non significa maggior potere di provocare patologia grave e non vuol dire che eluderà i ...

