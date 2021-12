Variante Omicron | fondatore BioNtech | ' Servirà un nuovo vaccino'

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - PiazzapulitaLA7 : 'Omicron sembra essere più contagiosa della variante Delta che era già più contagiosa della varicella...' Andrea Cr… - La7tv : #piazzapulita Il prof. Andrea #Crisanti: 'I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. S… - PaoloCaminiti1 : Vaccino covid, Locatelli: 'Quarta dose possibilità concreta' - TeoloMassimo : RT @Open_gol: l 99% dei nuovi casi registrati sono riconducibili alla variante Delta, mentre i casi di variante Omicron sono 7 https://t.co… -

Il fondatore della tedesca BioNtech, Ugur Sahin , ritiene che il vaccino anti Covid vada adattato alla. ' Credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo vaccino contro questa nuova', ha affermato Sahin alla conferenza Reuters Next , secondo quanto riporta Handelsblatt.Aumentano in tutti i paesi i contagiati dalladel covid anche se al momento non si registrano decessi, e l 'Oms ha inviato un team in Sudafrica, nella provincia di Gauteng, epicentro ...La variante Omicron del coronavirus, che tanto sta facendo discutere in questi ultimi giorni, potrebbe rappresentare la “fine” della pandemia, per come la viviamo attualmente? È ancora presto per ...L'Organizzazione mondiale della sanita' non ha per il momento informazioni su eventuali decessi legati alla nuova variante Omicron del Covid. Lo ha sottolineato il portavoce Christian Lindmeier a ...