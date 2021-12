Vangelo del giorno: Matteo 9,27-31 – Audio e commento Papa Francesco (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 3 Dicembre 2021, Venerdì: “Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede”. “Comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di valori, che viene da Dio”. Venerdì della I settimana L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 3 Dicembre 2021, Venerdì: “Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede”. “Comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di valori, che viene da Dio”. Venerdì della I settimana L'articolo proviene da La Luce di Maria.

