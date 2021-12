Valerio Scanu, drammatico lutto: l’annuncio poco fa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’ex cantante di Amici nonché vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha parlato della propria famiglia. Ma soprattutto, Scanu ha ricordato papà Tonino, morto di Covid. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata”, ha esordito nella puntata andata in onda oggi 2 dicembre. Poi ha spiegato: “Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono”. E ancora ha raccontato: “Abbiamo scoperto che l’avevano traferito in questo terzo ospedale, dove ho scoperto che l’avevano portato ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’ex cantante di Amici nonché vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha parlato della propria famiglia. Ma soprattutto,ha ricordato papà Tonino, morto di Covid. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata”, ha esordito nella puntata andata in onda oggi 2 dicembre. Poi ha spiegato: “Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono”. E ancora ha raccontato: “Abbiamo scoperto che l’avevano traferito in questo terzo ospedale, dove ho scoperto che l’avevano portato ...

