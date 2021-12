Valentino VLogo Signature Vol 2 | ovvero il significato del logo nel mondo della moda

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È stato presentato a Milano, a Casa Flash Art, il nuovo capitolospeculazione artistica-grafica-editoriale sul celebre (e storico) Vdi MaisonPresentazioneVol. 2 a Casa Flash Art MARCO ERBA/SGP Un volume che unisce, sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli e con i testi e le evocazioni linguistiche di Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, le visioni sul brand e sulin cui il brand vive, di 26 testate indipendenti: 032c Magazine, 10 Magazine Australia, 10 Magazine UK, AnOther Magazine, Cactus Magazine, Commons & Sense Magazine, Commons & Sens Man Magazine, Dapper Dan Magazine, Dazed Korea ...

II e ora aggiungiamo altri due tasselli: il progettoVintage e ilSignature Vol. II , la seconda edizione dell' artbook lanciato nel novembre del 2020 per aprire un ...La Maisonintroduce il nuovo packaging, tappa obbligata nel percorso di sostenibilità intrapreso dal ...approccio viene utilizzato con scatole in cartone e veline - contraddistinte dal...A novembre dello scorso anno, Valentino aveva presentato Valentino VLogo Signature, lo speciale libro da collezione voluto dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli per reinterpretare lo storico logo ...La storia, le creazioni e le parole di uno dei più incredibili e leggendari stilisti italiani di tutti i tempi, Gianni Versace.