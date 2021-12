Vaccino obbligatorio in Italia per chi lavora: le ultime notizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Vaccino anti Covid diventa obbligatorio in Italia come succederà probabilmente anche in altre nazioni europee? Per il momento è un piano solo ufficiosamente sul tavolo dell’esecutivo ma l’Italia sembra poter andare in quella direzione. Non senza polemiche, ovviamente, visto che già da settimane è alta la tensione tra coloro che non sono favorevoli all’obbligo del Green Pass e che sicuramente non accetterebbero di buon grado l’obbligo di doversi vaccinare. Per il momento, lo ribadiamo, l’ipotesi del Vaccino anti Covid 19 obbligatorio resta una idea. Ma i contagi continuano a salire così come la preoccupazione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha più volte ribadito la possibilità di aumentare le misure restrittive qualora la situazione legata ai contagi dovesse peggiorare. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilanti Covid diventaincome succederà probabilmente anche in altre nazioni europee? Per il momento è un piano solo ufficiosamente sul tavolo dell’esecutivo ma l’sembra poter andare in quella direzione. Non senza polemiche, ovviamente, visto che già da settimane è alta la tensione tra coloro che non sono favorevoli all’obbligo del Green Pass e che sicuramente non accetterebbero di buon grado l’obbligo di doversi vaccinare. Per il momento, lo ribadiamo, l’ipotesi delanti Covid 19resta una idea. Ma i contagi continuano a salire così come la preoccupazione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha più volte ribadito la possibilità di aumentare le misure restrittive qualora la situazione legata ai contagi dovesse peggiorare. ...

repubblica : Dopo la svolta tedesca, il governo valuta vaccino obbligatorio per i lavoratori se l’Rt non frenera' entro gennaio - stanzaselvaggia : Ricomincia l’agonia della dad per mio figlio. Naturalmente, i problemi nascono da ragazzi non vaccinati. Quanto dob… - RobertoBurioni : Sui vaccini per i bambini 1) attendiamo serenamente l'approvazione di AIFA 2) teniamo conto che negli USA hanno g… - Mark_Bridges74 : Grazie a un vaccino sperimentale fatto fare liberamente avete reso obbligatorio il grenpass per tornare apparenteme… - sciantokescia : RT @itsmeback_: Negli Stati Uniti i giudici hanno fermato sia il vaccino obbligatorio sia la dose eterologa. Una magistratura non asservita. -