Vaccino Covid, previsto richiamo annuale (Di venerdì 3 dicembre 2021) È probabile che ci sarà bisogno di “vaccinazioni annuali” contro il Covid per molti anni a venire, perché servirà un richiamo? La dichiarazione del Ceo di Pfizer, Albert Bourla Vaccino Covid ogni anno: questo è lo scenario delineato da Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un’intervista alla Bbc. Il capo di Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia e senza di loro la struttura fondamentale della nostra società sarebbe minacciata. Entro la fine dell’anno la casa farmaceutica statunitense prevede che avrà fornito complessivamente tre miliardi di dosi del suo Vaccino, e quattro miliardi di dosi il prossimo anno. Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un’intervista alla Bbc ha affermato: “Se dobbiamo fare un’ipotesi basata su tutto ciò che ho visto ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) È probabile che ci sarà bisogno di “vaccinazioni annuali” contro ilper molti anni a venire, perché servirà un? La dichiarazione del Ceo di Pfizer, Albert Bourlaogni anno: questo è lo scenario delineato da Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un’intervista alla Bbc. Il capo di Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia e senza di loro la struttura fondamentale della nostra società sarebbe minacciata. Entro la fine dell’anno la casa farmaceutica statunitense prevede che avrà fornito complessivamente tre miliardi di dosi del suo, e quattro miliardi di dosi il prossimo anno. Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un’intervista alla Bbc ha affermato: “Se dobbiamo fare un’ipotesi basata su tutto ciò che ho visto ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - gazzettamantova : Sei decessi Covid in dieci giorni a Mantova, i sanitari: «Il vaccino unica arma» Le vittime sono anziane e quasi tu… - gazzettamantova : Covid. Vaccino ai bambini, Perno: 'Efficace e sicuro. I genitori non devono preoccuparsi' L’Aifa ha approvato la va… -