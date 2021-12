Vaccino anti covid | ecco i 4 ‘scudi’ sotto la lente Ema

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilcinese di Sinovac Vero Cell, il russo Sputnik, Vidprevtyn della francese Sanofi Pasteur e Vla2001 di Valneva, anche questo francese, l’ultimo finitoladell’Agenzia europea del farmaco Ema. Sono 4 glicontro-19 per i quali l’ente regolatorio Ue ha in corso la procedura di rolling review, un meccanismo di revisione che velocizza la valutazione perché permette di visionare e analizzare i dati sul prodotto a mano a mano che si rendono disponibili. Mentre un quinto, quello dell’americana Novavax di cui l’Ema sta esaminando la richiesta di autorizzazione al commercio, è atteso entro fine anno. “Potrebbe essere autorizzato nel giro di qualche settimana”, ha confermato nei giorni scorsi la direttrice ...

chiellini : Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di pr… - Agenzia_Ansa : Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, cos'è e come funziona, Dosaggi, prenotazioni, somministrazione: t… - fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha…

La decisione segue l'appello contro la decisione del governo sull'obbligo dipresentato da diversi gruppi professionali del Paese. Il Parlamento di Atene ha approvato mercoledì sera gli ...Novavax "contro Omicron a gennaio 2022"/ "Efficacia 93% sulle altre varianti" Le sue tesi sono subito state riprese dalle principali testate del Partito comunista cinese , ma il 10 agosto ...Vaccino bambini 5-11 anni: Si utilizzerà Pfizer in una specifica formulazione pediatrica, la dose sarà un terzo di quella per gli adulti ..."Federfarma è fortemente contraria a iniziative che tendono a portare la vaccinazione fuori dai presidi sanitari, in luoghi non idonei a svolgere l'attività di somministrazione dei vaccini". A parlare ...