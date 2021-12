Vaccino alunni 5-11 anni, in Puglia saranno somministrati nelle scuole alla presenza dei genitori (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Regione Puglia ha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno somministrati direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Regioneha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11direttamentedei. L'articolo .

