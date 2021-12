Vaccino 5-11 anni, Israele: “Nessun grave effetto collaterale” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vaccino anti-covid nella fascia 5-11 anni, Nessun effetto collaterale grave è stato segnalato fra i bambini che hanno ricevuto la prima dose in Israele a 10 giorni dall’inizio della campagna. Lo riporta il sito Ynetnews, dopo aver contattato il ministero della Salute così come le quattro mutue che stanno portando avanti la vaccinazione. Sono 60mila i bambini israeliani che hanno già ricevuto la prima dose del Vaccino Pfizer Biontech, mentre negli Stati Uniti sono almeno in quattro milioni. Secondo il dottor Roni Farber, responsabile della mutua Meuhedet, la maggior parte dei bambini finora vaccinati non ha riportato Nessun effetto collaterale. E’ possibile che vi sia stati casi di leggero ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)anti-covid nella fascia 5-11è stato segnalato fra i bambini che hanno ricevuto la prima dose ina 10 giorni dall’inizio della campagna. Lo riporta il sito Ynetnews, dopo aver contattato il ministero della Salute così come le quattro mutue che stanno portando avanti la vaccinazione. Sono 60mila i bambini israeliani che hanno già ricevuto la prima dose delPfizer Biontech, mentre negli Stati Uniti sono almeno in quattro milioni. Secondo il dottor Roni Farber, responsabile della mutua Meuhedet, la maggior parte dei bambini finora vaccinati non ha riportato. E’ possibile che vi sia stati casi di leggero ...

