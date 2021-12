Vaccini, in Italia 2,1 milioni di prime dosi in due mesi | BioNtech: servirà un nuovo vaccino contro Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo dice che i non vaccinati in Italia sono ancora 6,3 milioni. Ma rispetto a due mesi fa i 'convinti' sono calati di oltre 2 milioni rispetto all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo dice che i non vaccinati insono ancora 6,3. Ma rispetto a duefa i 'convinti' sono calati di oltre 2rispetto all'...

Advertising

matteorenzi : Angela Merkel dice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l’Italia. Io dico: grazie Figliuolo, grazi… - meb : Con #Draghi l’Italia è in buone mani. Rispetto ad un anno fa è tutto diverso, dai vaccini all’economia. Andare al v… - GuidoDeMartini : Sospeso il fratello medico di Giovanardi: non è vaccinato. “Un vaccinatore, ha detto Giovanardi, mi deve scrivere… - PMI_it : Regole Covid dal 6 dicembre, controlli e guida per le festività: Guida alle nuove regole Covid da lunedì 6 dicembre… - GiovanniPortel8 : RT @GuidoDeMartini: Sospeso il fratello medico di Giovanardi: non è vaccinato. “Un vaccinatore, ha detto Giovanardi, mi deve scrivere 2 co… -