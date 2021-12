Vaccini anti - Covid, superati otto miliardi di somministrazioni nel mondo (Di venerdì 3 dicembre 2021) I Vaccini anti - Covid somministrati nel mondo hanno superato quota otto miliardi. E' quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University, che riporta 8.111.274.899 dosi iniettate a livello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Isomministrati nelhanno superato quota. E' quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University, che riporta 8.111.274.899 dosi iniettate a livello ...

Advertising

civcatt : Il gesuita Andrea Vicini su “La Civiltà Cattolica” spiega bene il ragionamento di #PapaFrancesco sui #vaccini anti… - DavidPuente : I vaccini anti Covid provocano danni neurologici secondo un report del British Medical Journal? No! È una bufala! - cicap : Sul serio i vaccini contro il Covid basati sul cosiddetto mRNA presenterebbero rischi, se usati per dosi di richiam… - MassimoAndretta : RT @civcatt: Il gesuita Andrea Vicini su “La Civiltà Cattolica” spiega bene il ragionamento di #PapaFrancesco sui #vaccini anti covid. http… - 57Davide : RT @AngelaAngelmi: @BimbiMeb @ElisaDospina @Michele_Anzaldi @lucatelese @reportrai3 @bmj_latest Ma non è da adesso che fanno informazione a… -