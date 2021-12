Vaccinare i bambini? I genitori (anche Vip) si dividono (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le nuove disposizioni statali e l’approvazione del vaccino anti-covid per la fascia di bambini di età tra i 5 e gli 11 anni hanno aperto una nuova controversia, spaccando gli italiani nuovamente a metà, tra chi è favorevole alla vaccinazione dei più piccoli e chi non lo è. Questa divisone viene vissuta a tutti livelli – e anche nelle famiglie “vip”. Nella famiglia di Caterina Balivo non ci sono dubbi, e arriva una chiara risposta positiva al vaccino per i bimbi: “Credo nella scienza e farò ciò che consigliano i medici: vaccinerò i miei bimbi” – annuncia il marito Guido Maria Brera, nelle parole riportate da ‘La Stampa’. “Siamo vaccinati sia io sia mia moglie. Si è immunizzato mio figlio di 20 anni e mia figlia di 16, dopo aver contratto il Covid-19 questa estate, nei prossimi giorni farà il vaccino. Mia moglie alle volte ha qualche ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le nuove disposizioni statali e l’approvazione del vaccino anti-covid per la fascia didi età tra i 5 e gli 11 anni hanno aperto una nuova controversia, spaccando gli italiani nuovamente a metà, tra chi è favorevole alla vaccinazione dei più piccoli e chi non lo è. Questa divisone viene vissuta a tutti livelli – enelle famiglie “vip”. Nella famiglia di Caterina Balivo non ci sono dubbi, e arriva una chiara risposta positiva al vaccino per i bimbi: “Credo nella scienza e farò ciò che consigliano i medici: vaccinerò i miei bimbi” – annuncia il marito Guido Maria Brera, nelle parole riportate da ‘La Stampa’. “Siamo vaccinati sia io sia mia moglie. Si è immunizzato mio figlio di 20 anni e mia figlia di 16, dopo aver contratto il Covid-19 questa estate, nei prossimi giorni farà il vaccino. Mia moglie alle volte ha qualche ...

