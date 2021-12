USA: Senato approva provvedimento per evitare lo shutdown (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Congresso approva il provvedimento che evita lo shutdown e finanzia il governo fino a febbraio. Dopo la Camera infatti anche il Senato USA, con 69 voti a favore e 28 contrari, approva il provvedimento. Ora manca solo la firma del presidente. Il Senato USA approva il provvedimento che evita lo shutdown? Il Senato USA Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Congressoilche evita loe finanzia il governo fino a febbraio. Dopo la Camera infatti anche ilUSA, con 69 voti a favore e 28 contrari,il. Ora manca solo la firma del presidente. IlUSAilche evita lo? IlUSA

