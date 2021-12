Usa, Biden: "Prepariamo iniziative contro l'invasione dell'Ucraina" (Di sabato 4 dicembre 2021) 'Quello che stiamo facendo è mettere in piedi iniziative significative che rendano molto difficile a Putin andare avanti e fare ciò che le persone temano che voglia fare'. Lo ha affermato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) 'Quello che stiamo facendo è mettere in piedisignificative che rendano molto difficile a Putin andare avanti e fare ciò che le persone temano che voglia fare'. Lo ha affermato il ...

