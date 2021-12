Usa | a novembre occupazione sale meno del previsto | +210 mila posti

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Washington, 3 dic. (Adnkronos/Dpa) - Negli Stati Uniti delude il dato sull'che acresce ma moltodel. Il rapporto del Dipartimento del Lavoro sottolinea come l'salariale non agricola sia aumentata di 210.000, dopo essere cresciuta di 546.000 unità ad ottobre. Tuttavia gli economisti si aspettavano che l'aumentasse di 550.000di lavoro ancor più del balzo registrato nel mese precedente. Nonostante la crescita deidi lavoro molto più debole del, il tasso di disè sceso al 4,2% adal 4,6% di ottobre. Gli economisti si aspettavano una riduzione di 0,1 ...

L'economia americana ha creato in210.000 posti di lavoro, decisamente al di sotto delle attese degli analisti che scommettevano su 550.000. Il tasso di disoccupazione è però calato al 4,2% .L'indice che misura il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non - farm payrolls, nel mese diha segnato un incremento decisamente minore rispetto alle stime risultando positivo per 210 mila unità. Nella precedente rilevazione erano state registrate +531 mila buste ...Milano, 3 dic. (LaPresse) - L'occupazione totale dei lavoratori non agricoli è aumentata di 210.000 unità a novembre negli Stati Uniti e il tasso di ...Usa e Ue sono pronti a lanciare un nuovo dialogo congiunto su sicurezza e difesa. Le notizie che aprono la via a una maggiore strutturazione ...