Uova | perché si conservano in frigorifero? La diversità tra modello americano e italiano

Leggi su chenews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Molti consumatori si chiedono come mai lesiano conservate in. La risposta è più semplice di quanto si creda. Ecco(AdobeStock)Lesono uno degli alimenti più usati e conservati nelle dispense di ogni casa. Si possono usare per tante ricette, sia come protagonista sia come ingrediente. Per questo motivo è impossibile che possano mancare nel nostro. Inoltre, quello più utilizzato è quello di gallina ma ci sono tanti altre. Pensiamo a quello di quaglia o anatra e tanti altri volatili. L’apporto nutritivo, poi, è molto importante. L’uovo, infatti, contiene fosforo, calcio e ferro. A questi si aggiungono anche molte vitamine. Si pensi alla K2 che fornisce sostegno alle ossa. Fino ad arrivare alla B e ...