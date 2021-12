Uomini e Donne | Eugenio Colombo ha tradito Francesca Del Taglia? Le testimonianze

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) É di stamattina la notizia, data dal blogger Amedeo Venza, cheDelsarebbero in crisi, ma già circolano le prime malelingue. A un’altra nota blogger, Deianira Marzano, sono giunti infatti diversi messaggi diche asseriscono tutte la stessa cosa: ovvero di sapere con certezza chequando faceva le serate in giro per l’Italia ha semprecon delle ragazze sue fan. Sarà vero? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Maria De Filippi delusa da alcuni protagonisti del programma: ecco chi sono Stando ai rumors, la conduttrice non sarebbe affatto contenta di come stanno andando le cose nel programma ...