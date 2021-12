Uomini e Donne, dopo la sorella Chiara anche Angela Nasti annuncia di aver avuto il Covid e risponde alle accuse (Di venerdì 3 dicembre 2021) dopo Chiara Nasti, a rivelare di aver avuto il Covid in queste ore è stata sua sorella Angela Nasti. Attraverso delle Instagram Stories la napoletana ha raccontato: In queste settimane non sono stata presente perché ho contratto il Covid. Ho preferito non dirvelo perché voglio condividere le cose belle e leggere. L’ho detto ora che l’ho superata per mandare una messaggio e dire che tutto passa. Ho perso solo il gusto e l’olfatto, ma sto bene. Nelle scorse ore, però, sono nate delle polemiche. Sul web sono infatti apparse delle segnalazioni che dicevano che Angela e sua sorella negli scorsi giorni erano in giro senza rispettare la quarantena a causa del ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021), a rivelare diilin queste ore è stata sua. Attrso delle Instagram Stories la napoletana ha raccontato: In queste settimane non sono stata presente perché ho contratto il. Ho preferito non dirvelo perché voglio condividere le cose belle e leggere. L’ho detto ora che l’ho superata per mandare una messaggio e dire che tutto passa. Ho perso solo il gusto e l’olfatto, ma sto bene. Nelle scorse ore, però, sono nate delle polemiche. Sul web sono infatti apparse delle segnalazioni che dicevano chee suanegli scorsi giorni erano in giro senza rispettare la quarantena a causa del ...

Advertising

AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - TeresaBellanova : Sono dati preoccupanti quelli #Istat sul mercato del #lavoro di ottobre, che confermano le crescenti difficoltà del… - brandobenifei : La situazione al confine tra #Polonia e #Bielorussia è drammatica. Con @pfmajorino e @bartolopietro1 abbiamo visto… - ariele0916 : le donne stanno persino un po’ meglio degli uomini, ma tutti assieme, come popolo italiano, sempre ultimi siamo. Lo… - ariele0916 : più casalinghe se non in minima parte; ma non dimentichiamo che i dati PIAAC 2013 collocano ancora gli italiani, do… -