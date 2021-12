Uomini e Donne a Rischio Chiusura? L’Esposto In Procura! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giuseppe Candela ha riportato una notizia bomba riguardante Uomini e Donne e secondo la quale il programma di Queen Mary sarebbe a Rischio Chiusura. Tutto sarebbe partito da un esposto fatto in Procura da un deputato del M5S, il quale reputa il programma di Canale 5 diseducativo. C’è davvero il Rischio che Uomini e Donne chiuda i battenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda! Esposto in Procura per la Chiusura di Uomini e Donne La notizia riportata in primis dal quotidiano Libero e poi lanciata su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela sta facendo scalpore. Uomini e Donne sarebbe infatti a Rischio Chiusura! Una bomba quella riportata da ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giuseppe Candela ha riportato una notizia bomba riguardantee secondo la quale il programma di Queen Mary sarebbe a. Tutto sarebbe partito da un esposto fatto in Procura da un deputato del M5S, il quale reputa il programma di Canale 5 diseducativo. C’è davvero ilchechiuda i battenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda! Esposto in Procura per ladiLa notizia riportata in primis dal quotidiano Libero e poi lanciata su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela sta facendo scalpore.sarebbe infatti a! Una bomba quella riportata da ...

