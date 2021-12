Uomini e Donne a rischio chiusura, l'esposto di un politico: "Stimola sessismo" (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Uomini e Donne" nella bufera. Proprio questa mattina, Giuseppe Candela, autore di "Dagospia" e "Il Fatto Quotidiano", ha dichiarato su Twitter che un politico del Movimento 5 Stelle presenterà un esposto in procura. Il cronista ha inserito "Libero" come fonte e ha indicato che si tratterebbe del deputato Antonio Del Monaco. Ebbene, quest'ultimo chiederà di chiudere il celebre programma di Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio i motivi. Secondo il politico pentastellato, il programma pomeridiano di Canale 5, molto seguito, dovrebbe "essere bannato" perché "Stimola il sessismo". Questo è ciò che Candela ha riportato in un tweet questa mattina. Certo, la trasmissione è spesso criticata per le informazioni che trasmette, soprattutto ai più giovani. A volte le liti e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "" nella bufera. Proprio questa mattina, Giuseppe Candela, autore di "Dagospia" e "Il Fatto Quotidiano", ha dichiarato su Twitter che undel Movimento 5 Stelle presenterà unin procura. Il cronista ha inserito "Libero" come fonte e ha indicato che si tratterebbe del deputato Antonio Del Monaco. Ebbene, quest'ultimo chiederà di chiudere il celebre programma di Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio i motivi. Secondo ilpentastellato, il programma pomeridiano di Canale 5, molto seguito, dovrebbe "essere bannato" perché "il". Questo è ciò che Candela ha riportato in un tweet questa mattina. Certo, la trasmissione è spesso criticata per le informazioni che trasmette, soprattutto ai più giovani. A volte le liti e ...

