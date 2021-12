United Rugby Championship | Treviso non riesce nell’impresa | vince Edimburgo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Prova la rimonta nel finale la Benetton, ma le mete di Graham, Boffelli e Kinghorn fanno la differenza e i veneti non riescono a bissare il successo dell’andata e a portare a casa il secondo scalpo scozzese in due settimane., che nel finale allunga ancora. Parte bene la Benetton, che nei primi minuti mette sotto pressione la difesa dell’e al 9’ conquista una punizione che Leonardo Marin trasforma tra i pali. Al 13’, però, la prima svolta. Fallo di Duvenage e cartellino giallo per il numero 9 dei biancoverdi, in inferiorità numerica per 10 minuti. E alla prima occasione Darcy Graham colpisce, va in meta e l’si porta avanti 5-3. Al 22’ è l’argentino Emiliano Boffelli a fare male – proprio come poche settimane fa contro l’Italia – e ...

