Una Vita, anticipazioni 4 dicembre: Cinta cambierà i piani di Bellita? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 4 dicembre: eccoci a parlare dell'appuntamento di sabato alle 15:40 su Canale 5. I personaggi che vedremo sicuramente saranno Lolita, Antonito, Marcos e Bellita. Che vicende vivranno? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 4 dicembre: a Lolita non va giù il comportamento di Antonito I fan di "Una Vita" hanno visto Lolita innervosirsi, dopo l'entusiasmo iniziale perché Antonito è stato eletto deputato del parlamento spagnolo. Ora alla bottegaia dà fastidio il fatto che i vicini non lascino in pace suo marito. Inoltre le sembra che lui non si occupi abbastanza del piccolo Moncho. Il figlio di Ramòn cosa risponderà? L'Ambasciata del Messico chiama Marcos: cosa vorrà? Marcos avrà una nuova preoccupazione. Riceverà infatti ...

