Una vita, anticipazioni 3 dicembre: il timore di Genoveva

Genoveva vedrà Mendez in compagnia di Felipe ed inizierà a temere il peggio. La donna, come ci informano le anticipazioni Una vita dell'episodio di oggi 3 dicembre, temerà che il commissario abbia detto la verità al consorte. Tuttavia, lui, la rassicurerà dicendole che non vuole sapere nulla. Poi vedrà un uomo col viso coperto uscire dal palazzo e cercherà di fermarlo. Nel frattempo, Camino si riappacificherà con sua madre e poi insieme a Maite, decideranno di partire quanto prima per Parigi.

Camino si riappacifica con sua madre e poi decide di partire per Parigi con Maite

Felicia, dopo aver spiegato a Camino di aver capito il suo errore e di aver chiamato Maite affinché tornasse a prenderla, aprirà ancora una volta il suo cuore alla figlia e le dirà che non interferirà mai più nel suo rapporto con Maite. La ragazza,

