”Una quarta dose del vaccino contro il Covid è una possibilità concreta” | ipotizza il presidente dell’Iss | Locatelli

Advertising

fattoquotidiano : QUARTA DOSE DI VACCINO ANTI-COVID? Ecco cosa ne pensa il coordinatore del Cts, Franco Locatelli [Video] - Agenzia_Italia : ????C'è la possibilità concreta di una #quartadose di #vaccino anti-Covid, dice Locatelli ?? - RaiNews : Il 9% dei casi diagnosticati ieri aveva ricevuto il booster - Letizia84994561 : RT @Silvy6701: Abrignani del CTS: 'la terza dose ci proteggerà per almeno 5, 10 anni'. Locatelli del CTS: 'la quarta dose è un'eventualità… - Lorycatwoman : Quarta dose vaccino anti Covid: perché è una 'possibilità concreta', risponde Franco Locatelli del Cts , più dettag… -

Ultime Notizie dalla rete : Una quarta

Inelementaremia amica mi ha portato a fare i salti: lei poi ha smesso, per me è stato un colpo di fulmine". Positiva anche la prestazione di Veronica Gianmoena, nona con un ritardo di 2'...... sulla carta èpista troppo facile per la svizzera, mafuoriclasse di questo calibro non va mai sottovalutata. 20.49 Irriconoscibile Corinne Suter. La svizzera èa 2 02, appena 7 ...In Belgio le scuole materne e primarie chiuderanno una settimana prima per provare a contenere la nuova offensiva del covid.Anche se mancano ancora all’appello 2 milioni e mezzo di cittadini immunizzati, abbiamo un’alta percentuale di cittadini vaccinati tra tutte le fasce di età, questo ci consente oggi di avere una ...